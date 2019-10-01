Региональное правительство и национальная платежная система "Мир" подписали соглашение о сотрудничестве

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Правительство Тюменской области и национальная платежная система "Мир" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет создан новый платежный инструмент – "Единая карта жителя Тюменской области". В подписании участвовали губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

Соглашение предусматривает развитие и продвижение инновационных технологий и способов осуществления переводов денежных средств для широкого применения на территории Российской Федерации.

"Соглашение о сотрудничестве с Национальной системой платежных карт предусматривает ряд направлений, которые интересны обеим сторонам. Это важный шаг для исполнения требований федерального законодательства, а также создания удобного для жителей персонального доступа к государственным и коммерческим цифровым сервисам с помощью "Единой карты жителя Тюменской области". Одна из задач этого проекта – сделать карту персональным ключом к государственным и коммерческим цифровым сервисам, чтобы она была удобной в использовании и стала для тюменцев универсальным помощником", – сказал губернатор.

Александр Моор отметил, что Тюменская область активно занимается развитием цифровых сервисов, удобных электронных приложений для граждан и переводом государственный услуг в электронный вид. Объединение накопленного опыта и усилий со стороны Тюменской области и Национальной системы платежных карт позволит сделать этот проект логичным продолжением ранее реализованных региональных проектов и расширить функционал используемых карт. "Единая карта жителя Тюменской области" будет выпускаться на базе карты "Мир" и объединит в себе функции платежной, социальной и транспортной карты. Подобные карты уже зарекомендовали себя в Москве, Санкт-Петербурге, Республиках Башкортостан и Мордовия, а также в ряде крупных городов России.

"Карты "Мир" приобретают все большую популярность в Тюменской области, которая уже сейчас входит в Топ-15 регионов, где наиболее активно расплачиваются национальными платежными картами. Благодаря заключению данного соглашения местным жителям станет доступен новый универсальный финансовый инструмент, совмещающий в себе функции и возможности банковской и социальной карты. По "Карте тюменца" также будут действовать все бонусы, предлагаемые платежной системой "Мир", – рассказал Владимир Комлев.