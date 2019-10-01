  • 28 октября 201928.10.2019понедельник
  • USD63,9966
    EUR71,1194
  • В Тюмени 9..11 С 10 м/с ветер юго-западный

Тюменец "приютил" в своей квартире девятнадцать мигрантов

Происшествия, 14:58 28 октября 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Один год в исправительной колонии строгого режима проведет тюменец за фиктивную 19 регистрацию мигрантов, сообщает прокуратура Тюменской области.

Было установлено, что 42-летний мужчина с 6 ноября по 12 декабря 2018 года предоставил в органы миграционного учета уведомления о прибытии в его квартиру мигрантов из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В действительности предоставлять им жилье для проживания он не намеревался.

Суд назначил тюменцу один год лишения свободы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мигранты , прокуратура , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:58 28.10.2019Тюменец "приютил" в своей квартире девятнадцать мигрантов
13:41 28.10.2019Ограбивший магазин молодой тюменец хвастался украденными деньгами на видео
13:19 28.10.2019Тоболячка осталась без денег, решив заработать в интернете
12:57 28.10.2019Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП в Вагайском районе