Тюменец "приютил" в своей квартире девятнадцать мигрантов

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Один год в исправительной колонии строгого режима проведет тюменец за фиктивную 19 регистрацию мигрантов, сообщает прокуратура Тюменской области.

Было установлено, что 42-летний мужчина с 6 ноября по 12 декабря 2018 года предоставил в органы миграционного учета уведомления о прибытии в его квартиру мигрантов из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В действительности предоставлять им жилье для проживания он не намеревался.

Суд назначил тюменцу один год лишения свободы.