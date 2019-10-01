В Тюмени обсудили первые итоги нацпроекта "Культура"

tiamz.ru tiamz.ru

Отрасль культуры в 2019 году вошла в число приоритетных национальных проектов, и получает новый итог развития. Этот факт отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, открывая круглый стол "Реализация национального проекта "Культура" в Тюменской области", который прошел 29 октября в областной думе.

"Нацпроект "Культура" включает три федеральных проекта "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура", - пояснила она. - Все нацпроекты рассчитаны до 2024 года. Мы подходим к концу первого года и уже есть некоторые итоги, заметен существенный эффект от реализации проекта".

По данным областного департамента культуры, в 2019 году в рамках федерального проекта "Культурная среда" в Тюменской области для 28 школ приобрели музыкальное оборудование, для пяти школ искусств - более 220 инструментов, около 5 тыс. учебных материалов и оборудования. Строится и капитально ремонтируются 20 учреждений культуры, в том числе - капитальный ремонт Дворца культуры в Ишимском районе, строительство культурно-досугового центра в Тюменском районе. Приобретено 13 передвижных культурных комплексов, из них три автоклуба с трансформируемой сценой. Пять муниципальных библиотек переоснащены по модельному стандарту. Первая модельная библиотека откроется в Ишиме в 2020 году.

Федеральный проект "Творческие люди" пробудил небывалую активность населения. Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов принесло грантов на 2 млн рублей. Первый региональный фестиваль-конкурс любительских коллективов собрал более 180 заявок.

В регионе реализовано 30 творческих проектов некоммерческих организаций, проведено 12 выставок ведущих федеральных и региональных музее. Реализовано три проекта выставочного цикла: "Сокровища музеев России", "Графика серебряного века" Омского музея изобразительных искусств им. Врубеля, "Реликвии и шедевры" из собраний Государственного исторического музея. Более тысячи добровольцев объединила программа "Волонтеры культуры".

Становится реальностью "Цифровая культура". С начала 2019 года открыто три виртуальных концертных зала в Тюмени, Ишиме и Тобольске. Создано 12 мультимедийных гидов по выставкам с использованием технологий дополненной реальности. Созданы два мультимедийных гида в музее семьи императора Николая II и музее "Дворец наместника" в Тобольске.

скриншот виртуальный тур музея семьи императора Николая II скриншот виртуальный тур музея семьи императора Николая II

"Национальный проект "Культура" разработан в рамках реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года", реализация которого началась с 1 января 2019 года, - сообщил депутат Тюменской областной думы, региональный координатор партийного проекта "Культура малой родины" Алексей Салмин. – В дополнение к трем федеральным проектам "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура" на территории Тюменской области реализуется проект "Культура малой Родины" партии "Единой России", цели и задачи которого также направлены на популяризацию и сохранение культурного наследия, развитие и создание условий для развития культуры в регионе. Определены отдельные направления деятельности отрасли культуры, на которые делается наибольший акцент при решении поставленных задач, в том числе задачи национального проекта "Культура".

Борис Олейник