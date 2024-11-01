Долма, гхуриба, канапе с красной икрой: в Тюмени проходит фестиваль "Содружество"

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Фестиваль национальных культур "Содружество" стартовал в Тюменском медицинском университете. Студенты за три дня представят традиции, культуру и гастрономию 45 стран, сообщает вуз.

На суд жюри выставлены: долма, гхуриба, канапе с красной икрой, блины, плов, картофель в соусе по-египетски, халва, чак-чак и многое другое.

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Директор по внешним коммуникациям и международным связям ТМУ Алексей Ефанов отметил, что фестиваль "Содружество" - значимое событие. Вуз выступает площадкой, где в полной мере происходит межкультурный обмен традициями.

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"Сегодня в университете обучаются студенты более чем из 45 стран мира, общее количество иностранцев составляет больше тысячи человек. Это открывает огромные возможности для межкультурного взаимодействия и культурного обогащения не только вуза, но и региона. В ближайшие три дня нас ждет интересная и увлекательная программа, которая поможет познакомиться с традициями других народов и и завести новых друзей", - сказал он.

В первый день фестиваля организаторы подготовили игру по станциям "Мозаика миров": командам необходимо обойти все точки в аудиториях вуза, проникнуться русским духом, чарующими традициями востока, попробовать марокканские сладости и научиться танцевать национальные танцы.

Завершится фестиваль 29 ноября праздничным концертом.