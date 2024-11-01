В Тюменской области в приоритете поддержка участников СВО и их семей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Поддержка участников специальной военной операции и их семей и все, что с этим связано, сейчас находится на первом плане для страны и Тюменской области.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в послании депутатам областной думы "О положении дел в регионе" 28 ноября.

"Реализация всех планов напрямую зависит от ребят, которые сегодня на фронте отстаивают интересы нашего государства, защищают рубежи страны, идут в бой ради нашего будущего. Это они, воины, среди которых и наши земляки, создают условия для будущего России и Тюменской области", - подчеркнул глава региона.

В выборе ориентиров в работе по этому направлению, по словам губернатора, помогают советы и опыт полпреда в УФО Артема Жоги.

Для участников специальной военной операции и членов их семей в области уже введено 37 мер социальной поддержки. Правительство тесно сотрудничает с филиалом Государственного фонда "Защитники Отечества".

Помогает в этой важнейшей работе и негосударственный сектор. По итогам специального конкурса отобраны и реализуются многочисленные проекты социально ориентированных НКО - от изготовления спичек длительного горения до комплексной реабилитации и социальной адаптации участников СВО, юридической и психологической поддержки.

"Мы будем и дальше вовлекать некоммерческие организации в поддержку участников специальной военной операции и их семей", - сказал Александр Моор.

Трансляцию послания губернатора Тюменской области можно посмотреть в личных аккаунтах Александра Моора: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, на портале органов госвласти, на сайте и в соцсетях ИА "Тюменская линия": ВКонтакте и Одноклассники.

Инна Кондрашкина