Петр Вагин: глава региона подтвердил нашу уверенность в изменении жизни в лучшую сторону

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Глава региона подтвердил нашу уверенность в изменении жизни в лучшую сторону, прокомментировал послание Александра Моора депутатам регионального парламента 28 ноября глава Тобольска Петр Вагин.

"Год гордости и испытаний – с этого глава региона начал свое послание. Традиционно весомую долю в экономике занимает промышленность. Вера в региональную экономику приводит к увеличению доли малого и среднего бизнеса. Александр Викторович обратил особое внимание на то, что трудные времена — это не повод экономить, а причина вкладывать в развитие, в первую очередь деловой активности и инвестиционной привлекательности", - написал Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

Стратегический партнер региона - компания СИБУР. Построен еще один завод, увеличивающий в полтора раза выпуск полимеров. Помимо огромного вклада в экономику, компания участвует и в преображении Тобольска. В рамках программы комплексного развития городской среды "Тобольск настоящий" развивается уникальный туристический потенциал города. Стратегические проекты – концертный зал и Фестивальная площадь.

Глава региона подтвердил нашу уверенность, что кардинальное изменение городского пространства Нижнего посада изменит в лучшую сторону и повседневную жизнь горожан", - отметил глава Тобольска.

Видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" здесь.