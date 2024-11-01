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Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" 

Ольга Зимина: региональная власть уделяет нашему развитию большое внимание

Губернатор, 13:31 28 ноября 2024

vk.com/aleksandr__moor

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Тюменский район растет и развивается, и региональная власть уделяет этому большое внимание, сказала глава муниципалитета Ольга Зимина, комментируя послание губернатора Александра Моора депутатам областной думы 28 ноября.

"Отметила для себя, как часто упоминался наш Тюменский район в речи губернатора: строительство социальных объектов, дорог, инвестпроекты. Региональная власть уделяет развитию района большое внимание", - отметила Зимина.

Объявление 2025 года в Тюменской области Годом героев - важнейший посыл, считает глава Тюменского района. "Поддерживать ветеранов войн локальных конфликтов, участников специальной военной операции, помогать их семьям, создавать для них комфортные условия - наш долг, в том числе и перед будущими поколениями", - подытожила она.

Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе здесь.

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# Ольга Зимина , послание губернатора , Тюменский район

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