Стратегия развития креативных индустрий до 2030 года создана в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Областная Стратегия развития креативных индустрий до 2030 года создана в регионе. После локальных доработок ее подпишет губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он сообщил в послании депутатам областной думы "О положении дел в регионе" 28 ноября.

По словам главы региона, креативные индустрии - это один из приоритетов областной экономики. Его важность он отмечал и в прошлогоднем послании. За это время в системе управления развитием креативных индустрий произошло сразу несколько важнейших изменений.

На общенациональном уровне принят профильный федеральный закон, закрепивший за субъектами серьезные полномочия в этой сфере. Президент подписал указ "О национальных целях развития", в котором увеличение доли креативных индустрий включено в состав показателей достижения национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика". Агентство стратегических инициатив на основе опыта семи передовых регионов, в том числе Тюменской области, разработало региональный стандарт развития креативных индустрий.

Предприняты шаги и на региональном уровне. За последние три года активной работы в этом направлении в области создана целая образовательная экосистема, внесены необходимые изменения в закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Регион вошел в тройку номинантов главной профильной награды — "Национальной российской премии креативных индустрий". Это результат большого труда управленческой команды и креативных предпринимателей, подчеркнул губернатор. Впереди - подписание областной Стратегии развития креативных индустрий до 2030 года.

Александр Моор убежден: как и в случае с инновациями, между креативностью и традицией нет противоречия. В пример он привел знаменитый тюменский ковер.

"Ему исполнилось триста лет. И что может быть креативнее? Он, между прочим, из символа и бренда превращается в экспортный продукт, и движение в эту сторону надо продолжать. Более того, тюменская специфика такова, что уверенные позиции в креативных индустриях нам во многом обеспечивают традиционные сектора экономики: нефтегазовая отрасль, строительство, сельское хозяйство. Компании и сами производят креативный продукт, и являются его потребителями. Мы же знаем, что Тюмень — земля творцов", — заключил глава региона.

Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" здесь.

Инна Пахомова