В Тюменской области поддерживают социальные инновации и многодетные семьи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Семь семейных многофункциональных центров открыли в Тюменской области с 2023 года в рамках пилотного проекта федерального Министерства труда и социальной защиты. Они ориентированы на поддержку и комплексный подход в решении проблем семей с детьми путем создания бесшовной экосистемы сопровождения в режиме "одного окна".

В ходе обращения к депутатам областной думы с посланием "О положении дел в регионе" 28 ноября губернатор Тюменской области отметил, что Год семьи, объявленный президентом России, стимулировал социальные инновации.

На Всероссийский конкурс "Семья года" было подано около 300 заявок, а в число победителей вновь вошли представители Тюменской области. Семья Зубаревых из Ялуторовского района победила как хранитель традиций.

Региональные награды "Материнская слава" и "Отцовская доблесть" в 2024 году вручили 17 многодетным матерям и 13 отцам.

Две тюменские семьи, Якунины и Колосковы, которые воспитывают по восемь детей, указом президента награждены орденами "Родительская слава".

Медаль ордена "Родительская слава" вручена еще шести многодетным семьям: Халяпиным и Моргуновым из Тюмени, Богданенко из Ишима, Сабировым из Тюменского района, Зиновьевым из Тобольска, Койше из Ялуторовска.

Высокое звание "Мать-героиня" получила Мария Гамм из Исетского района.

Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" здесь.

Инна Кондрашкина