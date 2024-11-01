Александр Моор: в Тюменской области сохраняется комплекс мер поддержки деловой активности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Поддержка экономики остается одним из важнейших приоритетов в работе правительства региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время послания думе региона "О положении дел в области и перспективах ее развития 2024 года" 28 ноября.

"Сохраняется комплекс мер поддержки деловой активности – как налоговых, так и прочих. Они доказали свою эффективность, - подчеркнул губернатор. - Что-что, а вековые традиции тюменской предприимчивости и предпринимательства мы даже в трудные времена приносить в жертву не станем. Напротив – в них наша надежда и опора".

Губернатор напомнил, что Тюменская область продолжает оставаться в числе лидеров по привлекательности для бизнеса среди российских регионов. Наш регион сохранил третье место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив.

"Это общий результат взаимодействия бизнеса и власти в регионе, - отметил Александр Моор. - Разумеется, мы продолжим и наши проекты, которые, по сути, представляют собой стратегические инвестиции в будущее. Это, прежде всего, межуниверситетский кампус, с появлением которого исторически сложившийся образ Тюмени как города науки, города знаний, города студентов будет насыщен новой энергией, заиграет новыми красками. Вот-вот в Тюмени откроется сверхсовременный главный учебно-лабораторный корпус Тюменского государственного университета. В ближайшие месяцы начнется возведение других объектов – не только кампусных, но и промышленного технопарка ДСК-500. Это и обновленная концепция Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра. И известная далеко за пределами субъекта наша региональная практика "Кадры под ключ".

Трансляцию послания губернатора можно посмотреть в личных аккаунтах Александра Моора: ВКонтакте, "Одноклассники", Telegram, на портале органов государственной власти Тюменской области, на сайте и в соцсетях ИА "Тюменская линия": ВКонтакте и "Одноклассники".

Борис Олейник