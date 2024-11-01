Наталья Шевчик: губернатор отметил социальную направленность бюджета Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сбалансировать бюджет и выбрать правильный сценарий - это очень сложный процесс. И сегодня губернатор сказал, что у нас сценарий консервативный, реальный, но не пессимистичный, то есть он предполагает прежде всего социальные обязательства, финансирование социальной сферы - это всегда однозначный приоритет.

Отметила заместитель председателя Тюменской областной думы, председатель Тюменского регионального отделения Союза женщин России Наталия Шевчик, комментируя послание губернатора Александра Моора к депутатам облдумы 28 ноября.

По её словам, бюджет предполагает также и развитие по всем госпрограммам. "Можно сказать уверенно, что все социальные обязательства, все статьи содержания наших госучреждений, муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, спорта, молодёжной политики защищены бюджетом. И нет сомнений в том, что эти обязательства будут выполнены, потому что бюджет реалистичный", - отметила Шевчик.

Она напомнила, что глава региона в своём послании затронул и тему научно-технического развития на территории Тюменской области и такие проекты, как научно-образовательный центр.

"Я думаю, что нас ждут серьёзные инвестиции в человеческий капитал. Всё это должно давать развитие региону, привлекать к нам людей, которые бы хотели заниматься наукой, преподавать в наших в наших университетах", - добавила она.

И точкой роста для межвузовской консолидации станет кампус - проект, который даст совершенно другое ощущение студенческой среды.

Если говорить о затронутой губернатором теме газификации, то Тюменская область в этом вопросе находится далеко впереди многих регионов, считает зампредседателя областной думы.

Глава региона также объявил 2025 год Годом героев. "Это очень правильное решение, потому что все мы понимаем, как наша страна сегодня борется за общечеловеческие нравственные и семейные ценности, с которыми мы привыкли жить. И Союз женщин России очень много делает сегодня для участников СВО и их семей", - подытожила Наталья Шевчик.

Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" - здесь.

Николай Ступников