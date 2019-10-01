В тюменской гимназии прошла учебная эвакуация

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Около 500 человек эвакуировали из "Гимназии российской культуры" в Тюмени в рамках учебной эвакуации, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В начале учений сработала автоматическая пожарная сигнализация. До прибытия пожарных расчетов администрация и персонал школы эвакуировали учащихся. Школьники и педагоги оперативно покинули помещения через запасные выходы. Прибывшие расчеты провели разведку помещений и нейтрализовали условный пожар.

В ходе эвакуации были отработаны действия учеников, учителей и администрации гимназии в случае экстренной ситуации. Организаторы тренировки оценили соответствие действий персонала с инструкциями, работу системы автоматической пожарной сигнализации.