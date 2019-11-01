  • 1 ноября 20191.11.2019пятница
  • USD63,7748
    EUR71,1918
  • В Тюмени -4..-6 С 7 м/с ветер западный

В Тюменской области водитель опрокинулся на иномарке в кювет и погиб

Происшествия, 15:24 01 ноября 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

28-летний водитель машины Toyota Camry погиб в результате ДТП на автодороге Ишим — Бердюжье в Ишимском районе. Автомобиль опрокинулся в кювет, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ДТП произошло около восьми часов утра на 6 км автодороги. По предварительным данным, мужчина, управляющий иномаркой, не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте. Обстоятельства трагедии выясняются.

Отметим, аварии, произошедшие на тюменских дорогах, в минувшие сутки унесли жизнь трех участников дорожного движения. Двое жителей Тюменской области погибли в результате ДТП на 179 км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь около 19 часов столкнулись автомобили "ВАЗ-21150" и грузовик Volvo.

ГИБДД призывает автовладельцев выбирать скорость движения в соответствии с погодными и дорожными условиями.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:24 01.11.2019В Тюменской области водитель опрокинулся на иномарке в кювет и погиб
14:09 01.11.2019Водитель КамАЗа въехал в жилой дом в Ишиме
13:53 01.11.2019Пять человек пострадали в ДТП в Ялуторовском районе
13:31 01.11.2019"Заминировавший" мост через Тобол селянин заслушал приговор