В Тюменской области водитель опрокинулся на иномарке в кювет и погиб

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

28-летний водитель машины Toyota Camry погиб в результате ДТП на автодороге Ишим — Бердюжье в Ишимском районе. Автомобиль опрокинулся в кювет, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ДТП произошло около восьми часов утра на 6 км автодороги. По предварительным данным, мужчина, управляющий иномаркой, не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте. Обстоятельства трагедии выясняются.

Отметим, аварии, произошедшие на тюменских дорогах, в минувшие сутки унесли жизнь трех участников дорожного движения. Двое жителей Тюменской области погибли в результате ДТП на 179 км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь около 19 часов столкнулись автомобили "ВАЗ-21150" и грузовик Volvo.

ГИБДД призывает автовладельцев выбирать скорость движения в соответствии с погодными и дорожными условиями.