АО "Транснефть-Сибирь" приняло участие в проекте "Билет в будущее"

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

АО "Транснефть-Сибирь" приняло участие во Втором региональном фестивале профориентации "Билет в будущее" для учащихся 6-11 классов школ Тюменской области, сообщает пресс-служба компании.

Проект является современной образовательной площадкой в формате профессиональных проб, объединяющей ключевых участников рынка труда: экспертов отраслевых направлений, специалистов образования и профориентации. Его цель – знакомство школьников с приоритетными отраслями экономики региона и востребованными профессиями, формирование у них подхода к осознанному выбору своей будущей профессии.

Было определено восемь отраслевых направлений в соответствии с перспективными направлениями развития экономики Тюменской области. АО "Транснефть-Сибирь" было представлено в категории "Нефтегазовая промышленность" с двумя тематическими направлениями: организация условий охраны труда на производстве и подготовка кадров по профильным рабочим профессиям.

Специалисты по охране труда АО "Транснефть-Сибирь" рассказали учащимся о важности соблюдения требований безопасности в разных жизненных ситуациях, а также о мерах, предпринимаемых акционерным обществом в рамках обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах. Наибольший интерес у детей вызвала информация о применении специальной одежды и обуви, а также средств индивидуальной защиты от вредных и опасных производственных факторов. При выполнении практического задания участникам проекта требовалось подобрать для работника средства индивидуальной защиты, учитывая условия выполняемой работы и воздействующие на него вредные факторы. При выполнении заданий школьники примеряли средства защиты, активно интересовались особенностями организации безопасных условий труда.

Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж представил вниманию школьников общую информацию о производственной деятельности АО "Транснефть-Сибирь" и описание профильных профессий нефтепроводного транспорта на примере макетов "Ремонт магистрального нефтепровода в условиях болот II, III типа" и "Ремонтная конструкция П-1, устанавливаемая по композитно-муфтовой технологии". В рамках практического задания школьникам было предложено решить кейс по выбору профессии при проведении ремонта трубопровода. В задачи команды входило определить из предложенных карточек рабочие каких профессий потребуются в процессе проведения ремонта трубопровода. Кейс считался решенным, если школьники правильно распределяли места рабочих профессий в этом процессе.

В профориентационном проекте "Билет в будущее" приняли участие более восьми тысяч школьников. В течение трех дней в интересной и доступной форме они пробовали себя в решении практико-ориентированных ситуационных задач, разработанных специалистами производственных предприятий в сопровождении методологов проекта.