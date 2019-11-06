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Условный пожар потушили в винзилинской колонии

Общество, 18:36 06 ноября 2019

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Пожарно-тактические учения прошли в воспитательной колонии в поселке Винзили. По замыслу в результате короткого замыкания в одном из помещений произошел пожар. В это время в здании находились учащиеся и педагоги, сообщает МЧС по Тюменской области.

После срабатывания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения персонал объекта УФСИН эвакуировал людей из здания школы и ПТУ. Воспитатели совместно с учителями сопроводили воспитанников в клуб.

Первые подразделения пожарно-спасательной части встретили представители администрации и доложили обстановку. Они сообщили, что в помещении школы осталось два воспитанника.

Руководитель принял решение провести разведку и эвакуировать воспитанников, заблокированных пожаром.

Для ликвидации условного пожара к окну второго этажа установили трехколенную лестницу. Благодаря слаженным совместным действиям сотрудников колонии и огнеборцев очаг возгорания был ликвидирован.

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# Винзили , ГУ МЧС России по Тюменской области , исправительная колония , учения

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