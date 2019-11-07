Открыт прием заявок на международный конкурс "Мой первый бизнес"

| Фото: АНО "Россия — страна возможностей" | Фото: АНО "Россия — страна возможностей"

Третий сезон международного конкурса "Мой первый бизнес" стартовал 6 ноября, сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

Определены направления конкурса и наставники: "Образовательное" (наставник Миа Бойка); "Социальное" (наставник Маша Маева); "Инновационное" (наставник Карина Кросс); "Цифровое" (наставник Алексей Столяров); "Медиа" (наставник Дима Масленников).

Лучшие участники конкурса получат возможность пройти четырехмесячный бизнес-курс START UP; заработать дополнительные баллы для поступления в вузы (по итогу бизнес-курса START UP); продолжить взаимодействие с наставниками после завершения конкурса для реализации собственных проектов; выиграть грант от партнера конкурса – "Фонда содействия инновациям"; принять участие в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников; презентовать проект на масштабном фестивале CapFest; выиграть ценные призы (iPhone, MacBook, XboxOneX и другое).

Зарегистрироваться на конкурс можно здесь.