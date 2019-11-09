В Приморском крае завершается операция по выпуску белух из "китовой тюрьмы"

| Фото: Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) | Фото: Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)

Операция по выпуску белух в естественную среду обитания из "китовой тюрьмы" завершится в ближайшие дни.

Как сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, 8 ноября работы по погрузке и выпуску белух велись параллельно на двух судах, "Профессор Кагановский" и "Зодиак".

Научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский", успешно преодолев расстояние от бухты Средняя до бухты Успения за семь часов, рано утром прибыл к месту назначения. В ходе транспортировки животные вели себя спокойно, за их поведением следили ученые, ветеринары и опытные тренеры. С 9 часов начались работы по выпуску 19 белух, которые успешно завершены. На три крупные особи установлены спутниковые метки, которые позволят ученым следить за передвижением животных в дикой природе.

Параллельно в бухте Средняя шла погрузка следующей партии белух на "Зодиак". Благодаря установившейся утром тихой безветренной погоде работы удалось начать сразу с восходом солнца и к 14 часам завершить. На судно загружено 13 животных. Сразу после погрузки в бухте поднялся ветер и пошла волна.

9 ноября ожидается выпуск белух с "Зодиака" в бухту Успения и погрузка оставшихся в бухте Средняя животных на судно "Профессор Кагановский". По словам ученых, в настоящее время кормовая база в бухте Успения значительно лучше, чем в Сахалинском заливе, поэтому данный район более предпочтителен для осваивающихся в естественной среде белух.

Напомним, ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в октябре 2018 года появилась информация о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 детенышей косаток и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров, сообщают РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и объявил незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.