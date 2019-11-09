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Бердюжские спасатели проверили безопасность Истошинского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Общество, 11:42 09 ноября 2019

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Пожарно-тактические занятия в Истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов провели сотрудники МЧС в Бердюжском районе.

Районные инспекторы отделения надзорной деятельности и профилактической работы совместно с пожарными Истошинского муниципального поста устроили практическую тренировку по эвакуации и инструктажи по пожарной безопасности, напомнили о действиях при распространении огня сотрудникам и постояльцам учреждения, сообщают в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Также специалисты оценили готовность автоматической пожарной сигнализации, в том числе, правильность использования персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Проверили они и наличие, а также исправность первичных средств пожаротушения.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Бердюжского муниципального района Вячеслав Бауэр подчеркнул, что подобные мероприятия на социально-значимых объектах, в том числе с ночным пребыванием людей, очень важны, так как позволяют отработать действия работников учреждения до автоматизма на случай возникновения чрезвычайной ситуации и предотвратить трагические последствия в случае реального пожара.

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

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# Бердюжский район , ГУ МЧС России по Тюменской области , маломобильные граждане , пожарная безопасность , учения

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