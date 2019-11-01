Девятнадцать человек представят регион на чемпионате "Абилимпикс" в Москве

| Фото: центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Команда Тюменской области из 19 человек готовится к Национальному чемпионату по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс", который пройдет в Москве с 18 по 22 ноября.

Ярко выступить на конкурсе и получить удовольствие от поездки пожелала представителям сборной региона руководитель регионального центра развития движения "Абилимпикс", директор центра занятости Ирина Микрюкова во время организационного сбора команд.

Сборная области сформировалась по итогам отборочного этапа, в котором участвовали 119 претендентов. Из 19 представителей команды 11 будут соревноваться в общероссийском финале, восьми сначала предстоит преодолеть отборочный тур на московских площадках.

Ялуторовчанка Лариса Мясникова рассказывает, что победа в местном этапе в компетенции "Вязание крючком" стала для нее одним из самых эмоциональных и значимых достижений.

"Эмоции захлестнули: не верилось, что смогла опередить людей, которые занимаются рукоделием десятилетиями. Я же вяжу всего лет пять - для себя, для друзей. В чемпионате согласилась участвовать без лишних раздумий ради новых эмоций, ради того, чтобы увидеть Москву, и конечно, показать свои умения. Сейчас готовлюсь к следующему конкурсному этапу, где предстоит связать сумку на время", - сказала Лариса Мясникова.

| Фото: центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Ксения Трощенко - опытный участник чемпионата "Абилимпикс". В 2018 году тюменская студентка стала третьей в национальном этапе в компетенции "Торговля", теперь покажет себя в выпечке хлебобулочных изделий. Больше двух месяцев она проходила подготовку к конкурсу под руководством эксперта-преподавателя Юлии Кугаевской, отметившей целеустремленность и ответственность своей подопечной.

"Новые знакомства, красочная культурная программа, хорошая организация - таким мне запомнился прошлогодний чемпионат. Главным же итогом стали новые знания, вернувшись к обучению после конкурса, я поняла, что многое в учебной программе я уже знаю", - рассказала участница чемпионата "Абилимпикс", студентка 2 курса Западно-сибирского колледжа Ксения Трощенко.

Участие в чемпионате "Абилимпикс" может стать плюсом для ее резюме и помочь в поиске работы, говорит студентка. Руководитель центра занятости Ирина Микрюкова отмечает, что участники иногда получают предложения работодателей уже на конкурсных площадках.

"Наша задача - трудоустроить людей с ограниченными возможностями, потому что есть люди тотально слепые, глухие, у них были проблемы с получением работы. На площадке "Абилимпикс" мы показываем работодателям, что эти люди могут отлично работать, а людям с ОВЗ показываем тех, кто может стать для них примером, потому что многие, получая инвалидность, теряются как работники. Здесь они понимают, что им, как профессионалам, делать дальше", - подчеркнула Ирина Микрюкова.

Тюменская команда выступит в 16 компетенциях чемпионата "Абилимпикс". По мнению руководителя центра занятости, у участников хорошие шансы на успех. В 2018 году сборная региона привезла полный комплект наград - золото, серебро и бронзу.

Татьяна Ковалева