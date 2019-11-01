Приговор бывшему директору тюменского филиала "Россельхозбанка" оставили без изменений

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Реальный срок экс-директору тюменского филиала АО "Россельхозбанк", осужденному за взятку, подтвердил Тюменский областной суд 12 ноября, сообщает региональная прокуратура.

Расследованием установлено, что у коммерческой организации перед банком имелась задолженность по кредитным договорам в общей сумме более 21 млн рублей, на погашение которой не было денег.

По версии следствия, директор филиала в июне 2018 года за взятку в 600 тыс. рублей от представителя учредителя фирмы-должника оказал содействие в организации подписания договора уступки банком права требования физическому лицу. По данному договору подысканное представителем учредителя физическое лицо выкупило за 7 млн рублей долг в сумме более 21 млн рублей. После получения денег директор был задержан сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Тюменской области, а деньги изъяты.

22 июля Калининский районный суд Тюмени назначил подсудимому четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн 200 тыс. (в размере двукратной суммы взятки) в доход государства.

Осужденный был взят под стражу в зале суда. Сумма взятки в 600 тыс. рублей конфискована в доход государства. Суд оставил арест на автомобиль осужденного Lifan с прицепом для обеспечения уплаты штрафа.

Осужденный обжаловал приговор в Тюменский областной суд, который оставил в силе назначенное районным судом наказание. Приговор районного суда вступил в силу.