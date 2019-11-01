Двенадцать человек заняты в переписи населения в Казанском районе

| Фото: служба государственной статистики по Тюменской области | Фото: служба государственной статистики по Тюменской области

Казанский район готовится всероссийской переписи населения: к работе привлечены 12 регистраторов, актуализированы 4 тыс. 623 адресов, 107 новых домов добавлены в списки, сообщает служба государственной статистики по Тюменской области.

Регистраторы проверили состояние собрали информацию о наличии или отсутствии указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир, освещении в вечернее время улиц и подъездов домов. Информация о требующих замены указателях направлена в администрацию района.

Предварительный обход облегчит труд переписчиков, которые в октябре 2020 года смогут пройти с опросом по конкретным действующим адресам, и использовать актуальные картографические планы. Также результаты работы регистраторов будут использованы для составления организационных планов переписи.