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Двенадцать человек заняты в переписи населения в Казанском районе

Общество, 16:38 13 ноября 2019

служба государственной статистики по Тюменской области | Фото: служба государственной статистики по Тюменской области

Казанский район готовится всероссийской переписи населения: к работе привлечены 12 регистраторов, актуализированы 4 тыс. 623 адресов, 107 новых домов добавлены в списки, сообщает служба государственной статистики по Тюменской области.

Регистраторы проверили состояние собрали информацию о наличии или отсутствии указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир, освещении в вечернее время улиц и подъездов домов. Информация о требующих замены указателях направлена в администрацию района.

Предварительный обход облегчит труд переписчиков, которые в октябре 2020 года смогут пройти с опросом по конкретным действующим адресам, и использовать актуальные картографические планы. Также результаты работы регистраторов будут использованы для составления организационных планов переписи.

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# Всероссийская перепись населения , Казанский район

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