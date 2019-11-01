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В Тюменской области появились учебные трамплины для лыжников и сноубордистов

Общество, 14:58 14 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Учебные трамплины создают в загородном комплексе "Кулига-парк". Это первая линия трамплинов для обучения в Тюменской области, подчеркнули организаторы.

Как сообщала ИА "Тюменская линия", на базе отдыха "Кулига-парк" - апгрейд. Сноупарк значительно расширили комплексом трамплинов, с начала сезона поставят слаломы, трассы со спортивными вешками.

"Будет два профессиональных больших трамплина мощностью шесть и восемь метров - это расстояние от точки отрыва до точки приземления. Перепад горы - 46 метров, протяженность трассы - 600 метров. Будет линия учебных трамплинов - прежде в Тюмени такого не было. Мы запускаем такую линию первые", - подчеркнул начальник отдела проката и организации спортивных мероприятий Владимир Ольховиков.

"Кулига-парк" дополнительно закупил спортинвентарь, в том числе австрийский и швейцарский. Теперь хватит на всех, уверены специалисты. Отметим, они позаботились даже о самых маленьких - в прокате появились сноуборды и горные лыжи для детей с трех лет.

"На горные лыжи ребенка можно ставить с трех лет, на сноуборд - с пяти. Обучиться зимним видам спорта помогут квалифицированные инструкторы. С детьми тренеры работают в форме игры", - пояснил Владимир Ольховиков.

Он подчеркнул, что в сезоне-2019 "Кулига-парк" в три раза увеличил штат инструкторов. Кроме того, загородная база отдыха готовится к проведению соревнований на уровне Тюменской области и Уральского федерального округа.

Ирина Ромашкина

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# Кулига-парк , лыжи , сноуборд

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