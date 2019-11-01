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Занятия семейной йогой проводят в центре "Родник"

Общество, 15:20 15 ноября 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Мастер-класс "Семейная йога для детей и взрослых" проводят профессиональные инструкторы для семей, которые находятся на реабилитации в тюменском центре "Родник", сообщает департамент социального развития Тюменской области. Каждое занятие посещают до 16 семей.

Семейная йога — парная практика, которая помогает улучшить самочувствие и наладить контакт с ребенком, отмечают специалисты.

"Занятия такой йогой детям не покажутся скучными, ведь это динамическая практика. Полезна она будет и взрослым, особенно тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, - отметил инструктор Максим Смолянинов. - Этот способ оздоровления не имеет противопоказаний, отличается заметным эффектом при отсутствии напряженных физических нагрузок, свойственных обычным спортивным программам. Особенностью занятий является возможность объединения в группы детей и родителей. Йога укрепляет тело и дух. Совместный курс йоги учит снимать стресс и расслабляться, дарит хорошее настроение, бодрость и силу".

Программа занятий разработана специально для семейных групп. Семейная йога еще не приобрела широкой известности, однако те, кто приходит на занятия, считают, что внутрисемейное напряжение сглаживается, конфликты уступают место гармонии и единству.

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# йога , центр Родник

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