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Шестьдесят человек эвакуировали из ярковского дома-интерната во время учений

Общество, 19:22 15 ноября 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Около 60 человек эвакуировали в ходе учений в ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Условное возгорание произошло в одной из комнат на первом этаже жилого корпуса № 7. Персонал учреждения подал сигнал тревоги и приступил к эвакуации проживающих в доме-интернате людей. К месту вызова прибыл дежурный караул 146 ПСЧ на двух пожарных автоцистернах. Пожарные провели разведку и приступили к ликвидации пожара.

В финале учений организаторы разобрали действия персонала, представив работникам соответствующие рекомендации. Руководитель пожарно-тактических учений оценил действия всех участников на хорошо.

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# дом-интернат , учения , Ярковский район

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