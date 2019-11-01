Шестьдесят человек эвакуировали из ярковского дома-интерната во время учений

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Около 60 человек эвакуировали в ходе учений в ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Условное возгорание произошло в одной из комнат на первом этаже жилого корпуса № 7. Персонал учреждения подал сигнал тревоги и приступил к эвакуации проживающих в доме-интернате людей. К месту вызова прибыл дежурный караул 146 ПСЧ на двух пожарных автоцистернах. Пожарные провели разведку и приступили к ликвидации пожара.

В финале учений организаторы разобрали действия персонала, представив работникам соответствующие рекомендации. Руководитель пожарно-тактических учений оценил действия всех участников на хорошо.