Скандинавская ходьба улучшает работоспособность человека, уверены тюменские эксперты

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

50-60 минут ежедневных занятий скандинавской ходьбой повышают работоспособность даже у ведущих малоподвижный образ жизни людей. К таким выводам пришли ученые из Тюмени совместно с московскими коллегами из Института медико-биологических проблем РАН, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В исследовании принимали участие женщины 40-45 лет. Уровень физической работоспособности и ее динамика определялись с помощью пробы Руффье.

“Занятия скандинавской ходьбой в условиях Сибири, даже в течение месяца, улучшило их физическую работоспособность и состояние здоровья более чем на 21 процент. Число женщин с плохой работоспособностью снизилось в два раза, а у женщин с выраженной исходной гиподинамией физическая работоспособность возросла в два раза”, - рассказала доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных основ физической культуры и спорта ТюмГУ Вероника Назмутдинова.

При скандинавской ходьбе получают повышенную нагрузку около 90 % всех мышц человеческого тела. В отличие от обычного прогулочного шага дыхательный объем легких увеличивается более, чем на 30 %. Ходьба способствует укреплению мышц сердца, является идеальным средством для улучшения осанки. В ходе более ранних исследований выяснилось, что ходьба помогает снижать артериальное давление, улучшает эмоциональное состояние людей старшего возраста.