Тюменские дзюдоисты выйдут на татами межрегионального турнира

| Фото: ДЮСШ «Центр дзюдо» | Фото: ДЮСШ «Центр дзюдо»

Юные дзюдоисты сразятся в память о Владимире Зырянове. Спортивно-оздоровительный комплекс "Муромец"Тюмени примет младших юношей и девушек на V межрегиональном турнире с 22 по 24 ноября, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Каждый год турнир собирает от 300 до 500 участников со всей России. В 2019 году его программа дополнится соревнованиями по демонстрации техники дзюдо.

Начало соревнований запланировано на 9 часов 30 минут, торжественное открытие состоится в 13 часов.

В заключительный день, 24 ноября, юноши и девушки в возрасте до 18 лет будут состязаться в технике дзюдо КАТА.