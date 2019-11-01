Двое детей погибли в пожаре в Ишимском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Тела двоих детей 2010 и 2016 г.р. обнаружили огнеборцы во время ликвидации пожара в жилом доме в дер. Большой Остров Ишимского района.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, возгорание началось в доме размером 42 кв. метра в 20 часов 16 минут 19 ноября.

"На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны в 20 часов 32 минуты дом был охвачен огнем полностью. В 20 часов 36 минут удалось локализовать пожар. В 21 час полная ликвидация открытого горения на всей площади дома. В ходе разбора завалов строения, а именно в 3 часа 56 минут были обнаружены тела детей", - рассказал начальник пресс-службы МЧС региона Сергей Юсько.

К тушению возгорания привлекались 26 человек и 10 единиц техники, из них от МЧС 10 человек и четыре единицы техники.

По предварительным данным, основной причиной пожара в доме стало нарушения правил эксплуатации газовых, бензиновый устройств.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты СК РФ. Им предстоит установить истинную картину трагедии.

Анжела Лебедева