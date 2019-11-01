  • 20 ноября 201920.11.2019среда
  • USD63,7730
    EUR70,6286
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер западный

Женская команда из Успенки лидирует в чемпионате области по волейболу

Спорт, 12:30 20 ноября 2019

Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Встречи четвертого тура чемпионата Тюменской области по волейболу среди женских команд первой лиги прошли в Успенке, сообщает пресс-служба волейбольного клуба "Тюмень".

Хозяйки площадки со счетом 3:1 одолели "Газпромнефть-Ямал". У победительниц стоит отметить Анну Гурьянову. С таким же результатом сборная Упоровского района была сильнее нижнетавдинских соперниц.

Другие матчи дня завершились со счетом 3:0. "Сбербанк" был сильнее действующих чемпионок области из ТИУ. "ТюмБИТ" уверенно разобрался с боровской "Олимпией". Волейболистки "Прибоя" из Тюмени не оставили особых шансов представительницам Тобольска.

В чемпионате лидирует команда из Успенки, у которой 12 очков. Следом идет упоровская дружина (10) и "Прибой" (9).

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВК Тюмень , волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:47 20.11.2019Биатлонисты юношеской сборной России завершают тренировочный сбор в Увате
13:03 20.11.2019Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче отбора на ЕВРО-2020
12:30 20.11.2019Женская команда из Успенки лидирует в чемпионате области по волейболу
12:08 20.11.2019Тюменского футболиста пригласили в Испанию