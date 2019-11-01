Ледяной лабиринт "Жар-птица" украсит Цветной бульвар в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Горки для горожан разных возрастов, лабиринт "Жар-птица" и дворец "Град-столица" появятся на Цветном бульваре в Тюмени к Новому году. Проект оформления выложен на сайте администрации Тюмени.

Тематика ледового городка основана на сказке Петра Ершова "Конек-горбунок". Согласно информации представленной в проекте, городок будет разделен на несколько зон, выполненных в едином стиле.

На Цветном бульваре появятся сразу несколько горок. Одна из них — "Терем" — будет состоять из трех башен и трех скатов. Для малышей предусмотрена горка, полностью выполненная из дерева и украшенная художественной резьбой. Горку "Рыба-кит" мастера сделают из искусственного снега. Длина сооружения составит 10 метров.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Дети смогут поиграть в лабиринте "Жар-птица". Это будет композиция в виде сказочного леса, в середине которого на большом дереве сидит сказочная птица. А у входа в лабиринт поставят двух стражей-богатырей. Также для развлечения юных горожан на Цветном бульваре установят конструкцию "Царь-горы". Она будет устроена по принципу "лазалки" с выступами и выемками. На вершине — трон.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Центральным архитектурным сооружением высотой более шести метров станет дворец "Град-столица". Он будет выполнен изо льда, его также украсит художественная резьба. Внутри дворца можно будет увидеть трон, рядом расположится ларец с золотом и скамейки со столами для посетителей.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Кроме того, тюменцы увидят ледяную ротонду, внутри которой трон с царевной.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Как и в сказке Петра Ершова, мастера вырежут изо льда три "волшебных чана". Неподалеку расположатся шесть небольших домиков в виде стогов сена с проемами. Конструкция предусмотрена для детей от 3-10 лет. Один из стогов украсит фигура Конька-горбунка, на котором сидит Иванушка-дурачок.

Как отмечается в концепции, каждая скульптура будет подсвечена. Дополнят ледовый городок световые объемные конструкции "Перья Жар-птицы".

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Инна Пахомова