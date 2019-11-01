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Аромашевский район - в тройке лидеров ГТО

Спорт, 14:13 24 ноября 2019

www.gto.ru | Фото: www.gto.ru

Аромашевский район занял второе место по итогам рейтинга по внедрению и реализации физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", сообщает администрация муниципального образования.

Аромашевские спортсмены уступили только Сладковскому району. Аромашевский район прочно удерживает свое положение в тройке лидеров на протяжении двух лет.

Наиболее высоко оценивается положение Аромашевского района по основным критериям рейтинга ГТО, среди которых количество населения, зарегистрированного в электронной базе данных; количество населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний и количество населения, выполнившего нормативы.

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# Аромашевский район , ГТО

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