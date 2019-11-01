Иномарка сгорела на улице Газовиков в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС Тюменской области (архив)

Автомобиль марки KIA сгорел в на ул. Газовиков, 45 в Тюмени 25 ноября. Водитель не пострадал.

По информации заместителя начальника пресс-службы регионального МЧС России Александра Зубарева, сообщение о возгорании транспортного средства поступило в 11 часов 44 минуты. На место выезжали две единицы техники. В тушении задействовали шесть пожарных.

"Применили пену. На месте работают дознаватели, им предстоит назвать истинную причину возгорания", — добавил он.

На место происшествия выезжал наряд ГИБДД, обеспечивал безопасность. Как заверил сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов, ДТП на ул. Газовиков не было.

Инна Пахомова