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Тюменских журналистов приглашают на конкурс "Вместе в цифровое будущее"

Общество, 13:14 26 ноября 2019

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Стартовал прием заявок на конкурс региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". Главный приз – поездка в Японию, сообщает "Ростелеком".

Участниками могут стать журналисты, рассказывающие о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях. На конкурс принимают материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно пройдет в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

Итоги регионального этапа будут подведены в мае 2020 года, федерального — в июне. Сайт конкурса.

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# блогеры , журналисты , конкурсы , Ростелеком

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