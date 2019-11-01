Тюменских журналистов приглашают на конкурс "Вместе в цифровое будущее"

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Стартовал прием заявок на конкурс региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". Главный приз – поездка в Японию, сообщает "Ростелеком".

Участниками могут стать журналисты, рассказывающие о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях. На конкурс принимают материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно пройдет в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

Итоги регионального этапа будут подведены в мае 2020 года, федерального — в июне. Сайт конкурса.