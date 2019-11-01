Более пяти тысяч тюменских школьников посетили фестиваль "ПрофиБудуЯ!"

| Фото: ЦЗН Тюмени и Тюменского района | Фото: ЦЗН Тюмени и Тюменского района

Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса стал лидером народного голосования на седьмом профориентационном фестивале "ПрофиБудуЯ!", который проходил в тюменском технопарке 21 и 22 ноября.

Организатором мероприятия выступил Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района. Фестиваль объединил более 5 тыс. участников.

Его формат уникален: здесь о профессиях рассказывают не лекторы и преподаватели, а те, кто ее уже получают. В 2019 году были представлены площадки 21 учреждения профессионального образования. Молодые люди с энтузиазмом рассказывали о выбранных ими профессиях, условиях обучения и перспективах трудоустройства по полученной специальности. Гости фестиваля могли попробовать себя в рисовании красками на воде, примерить костюм спасателя, научиться вязать морские узлы, оказывать первую помощь пострадавшим, определять, есть или нет в овощах нитраты и многому другому.

Анастасия, студентка первого курса лечебного факультета Тюменского государственного медицинского университета, рассказала, что учиться ей очень сложно из-за объемной программы, но интересно. "Я выбрала профессию врача еще в восьмом классе, и считаю огромным успехом, что смогла поступить сюда. Сначала хотела быть педиатром, потом фельдшером, сейчас понимаю, что хочу стать патологоанатомом. С удовольствием всем рассказываю о том, почему стоит учиться именно у нас", - поделилась она.

Гость фестиваля, тюменка Анна, сравнила мероприятие с днем открытых детей сразу всех учебных учреждений. Она призналась, что за час получила столько полезной информации, сколько не получила бы за целый месяц.