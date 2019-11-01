Единый урок цифровой экономики пройдет в Тюмени

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Единый урок цифровой экономики пойдет в Тюмени 28 ноября. К акции присоединятся более 50 регионов России и некоторые страны СНГ, сообщает региональный информационно-образовательный центр.

Традиционно уроки проходят как в очном, так и онлайн-формате. Участие в них могут принять все желающие, для этого можно посетить площадку в своем регионе или посмотреть запись видеоурока на сайте проекта.

В Тюмени очная площадку организуют на базе пространства коллективной работы "Точка кипения–Тюмень". Занятие будет посвящено месту человека в цифровой экономике. Участники познакомятся с профессиями, которые появляются и "умирают", увидят примеры применения цифровых технологий в разных отраслях, узнают о том, где можно получить компетенции, востребованные в высокотехнологических компаниях в мире. Начало в 17 часов, зарегистрироваться можно на сайте.

Урок проводится с целью вовлечения населения в мир цифровых технологий, направлен на формирование "цифрового сознания", повышение ИТ-грамотности и обсуждение актуальных проблем в этой сфере.