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В Тюмени задержаны мошенники в сфере кредитования

Происшествия, 13:19 28 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трое тюменцев задержаны за мошенничество в сфере кредитования в Тюмени, сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, в 2018 году трое знакомых разработали мошенническую схему. Сообщники оформили кредит на одного из участников группы, предоставив в банки Тюмени заведомо ложные и недостоверные сведения о размере заработной платы, путем передачи подложной справки 2 НДФЛ.

Фигурантам удалось завладеть суммой более четырех млн рублей. Действуя по налаженному алгоритму, мошенники одновременно подали еще четыре заявки в коммерческие организации для получения крупных сумм денежных средств, однако реализовать план им не удалось.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.

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# мошенничество

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