Зимой тюменцев ждут новые нормативы ГТО

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Перечень упражнений ГТО пополнится бегом на лыжах, который станет доступен тюменцам уже в декабре, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

В декабре в областном центре будут работать пять центров тестирования, где можно выполнить обязательные нормативы и нормативы по выбору, необходимые для получения знака.

Помимо бега на лыжах на дистанции 1, 2 и 3 км, тюменцам будут доступны стрельба из пневматической и электронной винтовок, самозащита без оружия, бег, челночный бег, смешанное передвижение, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса и другие нормативы.

Отметим, что в последних числах декабря будет закрыт очередной отчетный период. Тем, кто не успеет выполнить необходимый перечень нормативов до конца месяца, с наступлением нового календарного года предстоит тестирование с нуля.

Познакомиться с нормативами, соответствующими разным возрастным ступеням, можно на официальном сайте проекта. Вся подробная информация о ГТО в областной столице размещается в социальной сети ВКонтакте.