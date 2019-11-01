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Выходные в Тюмени будут ясными и без осадков

Общество, 12:20 29 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ясная погода ожидает тюменцев в выходные 30 ноября и 1 декабря. Об этом сообщает центр "Фобос". Осадки не ожидаются.

Ближайшей ночью столбики термометров покажут минус шесть - минус восемь градусов. Давление будет заметно выше нормы - 764 мм рт. ст.

30 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью и днем минус шесть - минус восемь, ветер южный, умеренный.

В воскресенье 1 декабря - переменная облачность. Ночью минус 10 - минус 12 градусов, днем минус пять - минус семь градусов. Как и 30 ноября, ветер будет южным и умеренным. Атмосферное давление - 757 мм рт. ст.

Дарья Казакова

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