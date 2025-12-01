В Тюменском округе планируется снос комплекса нежилых зданий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снос комплекса нежилых помещений планируется в селе Успенка на Студенческой, 1. Речь о восьми зданиях общей площадью почти семь тысяч квадратных метров, пишет ГУС Тюменской области.

Нежилой комплекс находится в государственной собственности региона. Согласно решению правительства области здания подлежат сносу на безвозмездной основе. Сейчас ведётся поиск подрядчика.

"Полученные в ходе сноса материалы могут быть реализованы, а выручка от их продажи будет направлена исполнителю работ", - отметили в департаменте имущественных отношений Тюменской области.

С проектом договора о сносе и подробными условиями участия можно ознакомится здесь.