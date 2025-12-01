  • 18 декабря 202518.12.2025четверг
  • USD80,3807
    EUR94,1478
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер юго-западный

В Тюменском округе планируется снос комплекса нежилых зданий

Общество, 17:41 18 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снос комплекса нежилых помещений планируется в селе Успенка на Студенческой, 1. Речь о восьми зданиях общей площадью почти семь тысяч квадратных метров, пишет ГУС Тюменской области.

Нежилой комплекс находится в государственной собственности региона. Согласно решению правительства области здания подлежат сносу на безвозмездной основе. Сейчас ведётся поиск подрядчика.

"Полученные в ходе сноса материалы могут быть реализованы, а выручка от их продажи будет направлена исполнителю работ", - отметили в департаменте имущественных отношений Тюменской области.

С проектом договора о сносе и подробными условиями участия можно ознакомится здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменский округ , Успенка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:33 18.12.2025Активисты тюменской ассоциации чувашей передали автомобиль "Соболь" на СВО
19:33 18.12.2025Тюменские школьники пройдут испытания на подготовку к военной службе
18:51 18.12.2025Главы Тюмени и Тюменского округа исполнят мечты четырех юных жителей
18:25 18.12.2025У озера Круглое в Тюмени могут создать амфитеатр и монорельс

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора