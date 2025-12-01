  • 18 декабря 202518.12.2025четверг
Гуманитарный груз направили жители Тобольска в зону СВО

Общество, 17:30 18 декабря 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

33-й гуманитарный груз отправили бойцам СВО жители Тобольска. Он прибудет в канун праздника и станет для ребят настоящим новогодним чудом, сообщил в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.

"Большая благотворительная акция "Подари тепло солдату" вновь показала, как много значит для нас забота о тех, кто стоит на защите Отечества. Завершается Год Героев, но наша поддержка не ослабевает. Мы вложили в каждую посылку заботу, любовь, здесь детские письма и частичка души каждого тоболяка. Потому что знаем, как важно сейчас, на передовой, чувствовать тепло родного дома", - написал глава Тобольска.

Он обратился к бойцам, отметив, что все жители города ждут их возвращения домой. Пожелал военнослужащим, чтобы Новый год принес крепкую броню, надёжный тыл и скорую победу. "Спасибо, что охраняете наш покой", - сказал Вагин.

