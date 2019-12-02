Ишимские врачи отпразднуют новоселье

| Фото: пресс-службы админимтрации Ишима | Фото: пресс-службы админимтрации Ишима

Семь специалистов системы здравоохранения Ишима въедут в новые двухкомнатные квартиры, сообщает пресс-служба администрации города. Новоселье отпразднуют хирурги, педиатры, травматолог, акушер-гинеколог и специалист по эндоваскулярным методам диагностики и лечения.

Ключи от квартир главному врачу ишимской областной больницы №4 Вячеславу Афанасьеву вручил депутат госдумы РФ Эрнест Валеев.

"Все специалисты приехали не вчера, несколько месяцев они жили в съемном жилье, а медучреждение компенсировало им расходы по аренде", - рассказал главврач.

Эрнест Валеев подчеркнул, что на уровне государства национальному проекту "Здравоохранение" уделяется серьезное внимание, потому что программы поддержки врачей, пополнения материально-технической базы медучреждений – это стратегические задачи, от реализации которых зависит качество жизни.

Глава Ишима Федор Шишкин добавил, что для развития сферы здравоохранения города решается вопрос реконструкции приемного отделения, строительства нового здания поликлиники и хирургического корпуса. Для привлечения квалифицированных специалистов в ближайшее время будет приобретено еще 30 квартир. Их планируют передать врачам в январе 2020 года.