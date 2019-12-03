Продовольственные ярмарки откроются в Тюмени 7 декабря
| Фото: www.tyumen-city.ru
Тюменцев приглашают на специализированную продовольственную ярмарку, которая пройдет на четырех площадках 7 декабря, сообщает департамент потребительского рынка администрации города.
На ярмарке можно будет приобрести продукцию сельхозпроизводителей юга Тюменской области: мясо говядины, баранины, рыба, мед, яйцо, дикоросы.
Ярмарочные площадки разместятся на:
- ул. Льва Толстого, 29 (территория парковки на пересечении улиц Ямской – Льва Толстого);
- ул. Севастопольская, 12 – Выставочный зал;
- ул. Мельникайте, 126, корпус 2 – ТЦ "П.О.Р.Т.";
- пр. Солнечный, 11 – ТРЦ "Заречный двор".