  • 3 декабря 20193.12.2019вторник
  • USD64,4097
    EUR70,9730
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер юго-западный

Продовольственные ярмарки откроются в Тюмени 7 декабря

Экономика, 13:03 03 декабря 2019

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Тюменцев приглашают на специализированную продовольственную ярмарку, которая пройдет на четырех площадках 7 декабря, сообщает департамент потребительского рынка администрации города.

На ярмарке можно будет приобрести продукцию сельхозпроизводителей юга Тюменской области: мясо говядины, баранины, рыба, мед, яйцо, дикоросы.

Ярмарочные площадки разместятся на:

- ул. Льва Толстого, 29 (территория парковки на пересечении улиц Ямской – Льва Толстого);

- ул. Севастопольская, 12 – Выставочный зал;

- ул. Мельникайте, 126, корпус 2 – ТЦ "П.О.Р.Т.";

- пр. Солнечный, 11 – ТРЦ "Заречный двор".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# продовольственные ярмарки , сельхозпроизводители

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:47 03.12.2019Тюменский экспортный форум объединил ведущих российских и зарубежных экспертов
13:03 03.12.2019Продовольственные ярмарки откроются в Тюмени 7 декабря
08:07 03.12.2019В Тюмени стартует Первый экспортный форум
18:10 02.12.2019Тюменская продукция экспортируется в более чем 90 стран