У аппарата губернатора Тюменской области - новый руководитель

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Ольга Мамонтова возглавила аппарат губернатора Тюменской области. Распоряжение о ее назначении Александр Моор подписал 2 декабря.

Ольга Мамонтова в 2000 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция". Более 20 лет проходит муниципальную и государственную гражданскую службу.

Профессиональную деятельность начала с работы юриста в тюменской таможне, в администрации Тюмени замещала должности от консультанта главы города до заместителя директора административного департамента. До нового назначения исполняла обязанности помощника губернатора Тюменской области.