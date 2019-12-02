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У аппарата губернатора Тюменской области - новый руководитель

Общество, 14:31 02 декабря 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Ольга Мамонтова возглавила аппарат губернатора Тюменской области. Распоряжение о ее назначении Александр Моор подписал 2 декабря.

Ольга Мамонтова в 2000 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция". Более 20 лет проходит муниципальную и государственную гражданскую службу.

Профессиональную деятельность начала с работы юриста в тюменской таможне, в администрации Тюмени замещала должности от консультанта главы города до заместителя директора административного департамента. До нового назначения исполняла обязанности помощника губернатора Тюменской области.

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# аппарат губернатора , назначение

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