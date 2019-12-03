Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе продуктов питания

| Фото: Danone Россия ВКонтакте | Фото: Danone Россия ВКонтакте

Важнейшим фактором при выборе продуктов, россияне считают полезность., это важно для 87% жителей России. Такие результаты показал опрос, который Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел совместно с компанией Bayer.

При этом при покупке продуктов, а именно овощей, фруктов и другой продукции растительного происхождения, только 17% респондентов ориентируется на безопасность и всего лишь 6% на питательные свойства. Около половины россиян (48%) в первую очередь ориентируются на их свежесть. Чуть менее трети опрошенных (31%) выбирают продукты исходя из цены. Для 28% важным фактором является отсутствие ГМО. Четверть респондентов (24%) отметили, что на их выбор влияет страна производства.

Подавляющее большинство россиян (83%) предпочтут скорее отечественные продукты: овощи, фрукты, бобовые и другие продукты растительного происхождения.

Только 8% россиян связывают понятие "полезные продукты" с их питательными свойствами, и 15% считают, что полезность продуктам придают витамины. В то время как для 45% опрошенных критерием полезности является отсутствие ГМО, 27% считают полезными продукты с натуральными компонентами. 26% отметили продукты без агрохимикатов/пестицидов, 21% – без промышленных трансжиров, 18% – с низким содержанием сахара или соли.

"Само понятие "полезные продукты" настолько широко и часто индивидуально, что трудно уложить его в конкретное определение. Однако в обществе уже сформировано некое мерило полезности, которым оно пользуется. Но эти стандарты могут оказаться надуманными и вводить покупателей в заблуждение. К примеру, 45% россиян считают, что ГМО снижают полезность продуктов. Уверен, что большинство населения не старается разобраться в этом вопросе, а опирается на суждения. ГМО растения выращивают с 1996 года и от них пока никто не умер", – отмечает к.б.н., заместитель директора по научной работе Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Сергей Брускин.

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНМО Медицинского института ФГАОУ ВПС "Российский университет дружбы народов" Светлана Орлова прокомментировала данные опроса: "Лишь незначительное число россиян понимает, что на самом деле из себя представляет правильное питание. При выборе пищевых продуктов жители в большей степени обращают внимание на наличие в них ГМО, трансжиров, красителей и ароматизаторов и в меньшей степени – на сбалансированность своего рациона. Только каждый пятый из опрошенных знает о важности контроля макро- и микронутриентов, около трети россиян отметили значимость соблюдения режима питания и водного режима. И совсем немногие знают о том, что рацион можно корректировать при помощи биологически активных добавок к пище. Соблюдение этих норм позволяет предотвратить развитие алиментарно-зависимых заболеваний, связанных с обменом веществ, таких как сахарных диабет и ожирение, известных как болезни цивилизации, а также следовать принципам здорового питания и активного долголетия".