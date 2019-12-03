Завершилась оцифровка книг из коллекции Николая Чукмалдина

| Фото: bmk.utmn.ru | Фото: bmk.utmn.ru

Работу по оцифровке книг из коллекции Николая Чукмалдина завершили специалисты Библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ. Увидеть издания можно здесь, сообщает вуз.

110 экземпляров книг на русском языке насчитывается в фонде редких книг библиотечно-музейного комплекса, хронологически коллекция охватывает период с 1860 по 1899 годы. Она включает произведения русской и зарубежной литературы, книги по истории, литературоведению, философии, искусству, географии, а также конволюты – сборники из различных самостоятельных изданий или рукописей, которые переплетены в единый том. Некоторые из них, вероятно, могли быть составлены и самим хозяином коллекции.

"Конволюты говорят о предпочтении владельца соединять в одном переплете несколько удобных для чтения произведений", – отметила заведующая отделом музейных коллекций и редких книг БМК ТюмГУ Светлана Алтухова.

Работа по оцифровке этого книжного собрания заняла более двух лет и потребовала взаимодействия специалистов разных сфер библиотечной деятельности. Издания в первую очередь будут интересны историкам и краеведам.

"Из коллекции представляют интерес этнографические издания, посвященные Сибири и Центральной Азии. Особого внимания заслуживают труды по демографии нашего края, если обратиться к ним и сверить с сегодняшней статистикой, то выяснятся существенные изменения в картографировании коренных народов Севера. В библиотеке Чукмалдина также находятся книги по экономике и хозяйственной истории Сибири, не говоря уже про труды наших земляков: писателей и поэтов, которые сегодня незаслуженно забыты", – рассказал профессор, заведующий кафедрой археологии Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Александр Еманов.