Руслан Кухарук проконтролировал ход капремонта детских садов

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Капитально ремонтируемые детские сады №89 на ул. Мельничной и №58 на ул. Пржевальского посетил глава Тюмени Руслан Кухарук 5 декабря.

Обновленный корпус детского сада №89 на ул. Мельничной смогут посещать 588 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Из 28 групп 12 будут ясельными. По мнению руководителя образовательного учреждения Лилии Джумко, места в ясельных группах будут востребованы, поскольку многие молодые мамы хотят как можно раньше выходить на работу.

"Строители работают с некоторым опережением графика. По плану капитальный ремонт корпуса должен быть завершен в октябре 2020 года. Затем на ремонт закроются второй корпус и спортивный блок. Их реконструкция должна закончится к концу 2021 года", - сообщила руководитель образовательного учреждения Лилия Джумко.

Детский сад №58 на ул. Пржевальского занимает два корпуса, капремонт одного из них близок к завершению. Подрядчик планирует ввести этот объект в эксплуатацию к маю 2020 года.

"В рамках национального проекта "Демография" до 2025 года в Тюмени должны появиться 25 новых детских дошкольных учреждений. Для этого мы не только планируем строительство новых детсадов, но и капитально ремонтируем и возвращаем в строй те садики, которые были закрыты в 90-е годы. В бюджете 2021 года уже предусмотрены средства для проектирования реконструкции ряда таких объектов", - рассказал журналистам Руслан Кухарук.

Евгений Бабенко