В ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погибли три человека

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Трагедия произошла на 305 км трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, в районе деревни Игноир, 6 декабря в 7 часов 45 минут. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал сотрудник отдела пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Константин Заикин.

Три человека погибли в результате столкновения Hyundai и "Лады Приоры". По предварительным данным, отечественный автомобиль выполнял обгон. По имеющейся информации, в аварии погибли три человека, находившихся в "Лада Приора", травмы получили водитель и пассажир автомобиля Hyundai.

В настоящее время на трассе работают спасатели МЧС, сотрудники скорой помощи, ГИБДД и представители дорожных служб.

Как сообщили в ФКУ "Уралуправтодор", на участке трассы из-за ДТП введено реверсивное движение.

Николай Ступников