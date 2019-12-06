Погода выходных: тепло Атлантики дойдет до Тюмени

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Благодаря мощному западно-восточному ведущему потоку теплый, насыщенный влагой атлантический воздух распространится до Прибайкалья, сообщает центр Фобос.

В Тюменской области, в зоне влияния атмосферного фронта, потеплеет, местами пройдет небольшой снег, усилится юго-западный ветер. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду, снег, сильный туман.

Сегодня днем ожидается пасмурная погода, сильный снег, местами дымка, -2..-4°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 15 м/с. Давление немного ниже нормы. Вечером - небольшой дождь. Ближайшей ночью переменная облачность, на дорогах гололедица, температура 0..-2°.

В субботу, 7 декабря, температура воздуха будет расти и местами дотянется до оттепельных значений. В течение суток ожидается переменная облачность, на дорогах гололедица; ночью и днем -1..+1°, ветер юго-западный, умеренный.

8 декабря, ожидается малооблачная погода; ночью -4..-6°, днем -1..-3°, ветер южный, умеренный.

С понедельника ожидается ясная погода.