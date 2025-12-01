В Упоровском округе заработал семейный МФЦ
Семейный многофункциональный центр открыли в Упоровском округе. В одном здании собраны основные специалисты социальной службы, которые помогут решить большинство вопросов: от оформления документов до консультаций по воспитанию детей, сообщил глава муниципалитета Анатолий Игловиков в своих соцсетях.
"Центр создан для того, чтобы сделать жизнь семей проще и комфортнее. Здесь работают профессиональные специалисты, готовые выслушать и помочь каждому. Мы, со своей стороны, постарались создать уютную для посетителей атмосферу и комфортные условия", - заверил он.
Отметим, что формат семейных многофункциональных центров уже получил положительный опыт в Тюменской области. Такие площадки сегодня востребованы в Тюмени, Голышманово, Ялуторовске, Нижнетавдинском, Уватском и других округах региона.