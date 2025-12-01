ГК "География" примет участие в строительстве школы "Лира"

| Фото: Рендер: ГК «География» | Фото: Рендер: ГК «География»

Застройщик "География" вместе с партнерами примет участие в возведении уникальной школы "Лира" с музыкальным уклоном в 5-м Заречном микрорайоне Тюмени. В создании объекта поучаствуют еще семь застройщиков, включая ГК "ЭНКО", ДК "Люди", ГК "СтоунСтрой", ГК "Инко", ГК "Паритет", ГК "ТИС", ГК "Арсиб".

Возведение детского образовательного учреждения школы "Лира" - это совместный проект правительства Тюменской области, администрации Тюмени и тюменских застройщиков. Девелоперы обеспечивают строительство основных конструктивных элементов здания с закрытым тепловым контуром и дальнейшую передачу объекта незавершенного строительства в собственность правительства Тюменской области для завершения возведения и ввода в эксплуатацию в срок не более трех лет со дня передачи.

Строительство образовательного учреждения стартует в 2026 году. Возведением объекта займется тюменская строительная компания "СИПЭК".

Школа "Лира" станет одной из крупнейших в Тюменской области. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1 тыс. 400 учебных мест единовременного пребывания. Здесь также будет детский сад на 250 дошкольников и большой концертный зал на 583 человека. Общая площадь зданий составит 46 103 кв. м. Площадь школы - 24 362 кв. м, детского сада - 7 026 кв. м, школы искусств с концертным блоком - 14 715 кв. м. Согласно проекту общеобразовательный блок возведут высотой в четыре этажа, детский сад и школу искусств - в три этажа.

Напомним, над созданием проекта школы "Лира" совместно работали два тюменских застройщика - группа компаний "География" и группа компаний "Инко". В августе 2025 года проектная документация по детскому образовательному учреждению получила положительное экспертное заключение. Экспертиза также подтвердила достоверность сметной стоимости. При создании проекта застройщики учли опыт строительства лучших музыкальных образовательных учреждений столицы, таких как Музыкальное училище им. Гнесиных, Московская школа искусств им. Глинки, Детская школа искусств в городе Видное (Московская область).

Школу создадут по новым стандартам. Это будет образовательный и досуговый центр, где, помимо учебы, можно заниматься искусством, творчеством, наукой, спортом. На территории предусмотрены спортивные залы, библиотека с медиацентром, а в концертном зале планируется проводить масштабные городские мероприятия.