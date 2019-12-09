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Тюменские биатлонистки стали третьими по итогам второго этапа Кубка России

Спорт, 13:04 09 декабря 2019

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Сильнейших среди женщин и юниорок выявил второй этап Кубка России по биатлону, который прошел в "Жемчужине Сибири" с 5 по 7 декабря, сообщает региональный Центр спортивной подготовки.

Арина Пантова, Дарья Сидорова и Эмма Тимербулатова в составе команды Тюменская область-1 стали бронзовыми призерами этапа среди юниорских команд.

В программу гонок вошли эстафеты, спринты и суперспринты.

В суперспринте у женщин тюменка Ольга Мощенкова заняла третье место. Второе завоевала представительница Новосибирской и Кемеровской областей Евгения Павлова, лучшей стала Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра). Среди юниорок лидерство у Анастасии Барковской из Санкт-Петербурга, на второй позиции – Владислава Гаврилова (ХМАО-Югра), на третьей – Мария Козлова из Москвы.

По итогам спринтерской гонки среди женщин Ольга Мощенкова завоевала серебро, уступив первенство Евгении Павловой. Замкнула тройку лидеров Анна Никулина из Новосибирска. У юниорок победу праздновала Вера Румянцева из Москвы, серебряную медаль получила Полина Плюснина из Пермского края, бронзовую - Антонина Кирсанова из Свердловской области.

Эстафетные гонки в третий день соревнований завершили этап. Среди женских команд лучшей стала сборная Новосибирской области, среди юниорских - спортсменки команды Красноярский край-1.

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

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# биатлон , Жемчужина Сибири , женщины , кубок России

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